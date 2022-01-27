Пекин, , 06:31 — REGNUM Не менее 23 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Пекине среди тех, кто прибыл на Зимние Олимпийские игры, которые вскоре пройдут в городе. Об этом 27 января сообщил на своем сайте оргкомитет соревнований.

Осторожно, коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Отмечается, что 26 января на Олимпиаду приехал 351 человек, в том числе 14 спортсменов. При этом среди указанных лиц зафиксировали 15 фактов инфицирования коронавирусом. Еще восемь случаев заражения касаются тех, кто прибыл на Игры ранее. Отмечается, что все новые носители не являются спортсменами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бобслеист олимпийской сборной России Василий Кондратенко заявил, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2.

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