Пекин, 27 января, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Не менее 23 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Пекине среди тех, кто прибыл на Зимние Олимпийские игры, которые вскоре пройдут в городе. Об этом 27 января сообщил на своем сайте оргкомитет соревнований.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

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Отмечается, что 26 января на Олимпиаду приехал 351 человек, в том числе 14 спортсменов. При этом среди указанных лиц зафиксировали 15 фактов инфицирования коронавирусом. Еще восемь случаев заражения касаются тех, кто прибыл на Игры ранее. Отмечается, что все новые носители не являются спортсменами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бобслеист олимпийской сборной России Василий Кондратенко заявил, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2.