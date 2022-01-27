Абу-Даби, 27 января, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты направили партию из миллиона доз российской вакцины «Спутник V» в палестинский сектор Газа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

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По словам главы ведомства, препараты помогут Газе справиться с ростом заболеваемости COVID-19, зафиксированным за прошедшую неделю. При этом за 26 января на палестинской территории выявили 7750 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это рекордный с начала пандемии показатель по числу заболевших за одни сутки.

Всего с начала пандемии в Палестине подтвердили около полумиллиона случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 5 тыс. человек.