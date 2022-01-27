В Якутии закупают лекарства от COVID-19 на деньги резервного фонда
Якутск, 27 января, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В Якутии в разы увеличили количество сотрудников коронавирусного call-центра и число медицинских бригад. На вызовы ездят 257 групп, укомплектованных водителями, врачами и медсёстрами, сообщил во время прямого эфира глава региона Айсен Николаев.
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Он обратил внимание на то, что медикаменты для лечения инфекции жители Якутии должны получать бесплатно.
Он напомнил якутянам, что большая нагрузка в связи с новой волной легла на врачей первичного звена здравоохранения, и попросил жителей республики быть благодарными.
Как сообщало ИА REGNUM, пятая волна коронавируса в Якутии проходит иначе, чем предыдущие: в республике меньше госпитализаций при огромном количестве больных. За сутки 26 января коронавирусом заразились 1937 якутян.