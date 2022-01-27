Хабаровск, 27 января, 2022, 04:45 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отмечается рост заражений коронавирусом среди активного взрослого населения, пожилых и детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в региональном минздраве.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

В крае выявлено уже два случая нового штамма «Омикрон», один из них был завезен из-за границы.

Разрабатывается возможность создания быстрых ПЦР-лабораторий в больницах Советской Гавани, Ульчском и Николаевском районах для сокращения сроков ожидания результатов анализа.

Читайте также: Демограф сообщил, когда в России наступит пик случаев заражения «Омикроном»

Как сообщало ИА REGNUM, максимум суточных случаев заражения штаммом «Омикрон» в России следует ожидать с 5 по 11 февраля, заявил демограф Алексей Ракша.