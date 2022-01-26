Тунис, 27 января, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Власти Туниса распорядились продлить комендантский час в стране еще на две недели для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении тунисского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

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Ранее власти республики с 13 января ввели комендантский час, который действует с 22:00 до 05:00 по местному времени, сроком на две недели. Однако 26 января, когда срок действия ограничений подходил к окончанию, его продлили еще на 14 дней. Предполагается, что эти меры помогут сдержать стремительное распространение COVID-19.

За прошедшие сутки в Тунисе выявили 9706 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в республике выявили 866 445 носителей SARS-CoV-2. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Тунисе скончался 26 051 человек.