Вашингтон, 27 января, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Общее число инъекций вакцин от коронавирусной инфекции, которые были сделаны в мире, превысило 10 млрд. Об этом 26 января сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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За последние сутки на планете сделали свыше 30,8 млн прививок от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января американская компания Pfizer и немецкая фирма BioNTech приступили к клиническим испытаниям своей новой вакцины против коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом «Омикрон».