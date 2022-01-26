Ханой, 27 января, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 15 954 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

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По ее данным, 15 885 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась во вьетнамской столице Ханое, а также в городе Дананг и провинции Бакнинь.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 2 187 481. При этом 1 924 609 пациентов уже выздоровели и выписались из медицинских учреждений, еще 37 165 с болезнью не справились и скончались.