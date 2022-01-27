Любляна, , 00:54 — REGNUM В Словении за прошедшие сутки выявил 17 491 случай заражения коронавирусом нового типа. Это рекордный с начала пандемии показатель по числу заболевших за одни сутки, сообщает словенский национальный институт здравоохранения.

Словения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Предыдущий рекордный показатель по заболеваемости был зафиксирован 22 января — тогда в стране подтвердили 14 165 случаев заражения. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 136 355.

Отмечается, что власти Словении, несмотря на рекордный рост заболеваемости COVID-19, выступили против введения общенационального карантина. По их мнению, новые ограничительные меры нанесут существенный ущерб для экономики. Тем не менее в республике не стали отменять масочный режим.