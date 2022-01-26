Брюссель, 27 января, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Передовой отряд Сил реагирования НАТО во главе с Францией численностью пять тысяч человек может быть за несколько дней переброшен военным блоком в страны Черноморского региона. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 26 января в выступлении по ответу на предложения России по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Он подчеркнул, что НАТО надеется на деэскалацию на Украине и предлагает российской стороне диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг пообещал, что страны — участницы Североатлантического альянса не будут размещать свои войска на Украине.