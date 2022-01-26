Скопье, 26 января, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 26 января приняло решение о сокращении периода изоляции для заразившихся коронавирусом и контактировавших с больными с 14 до семи дней.

Северная Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сокращенный срок изоляции будет разрешен для больных бессимптомно. По завершению периода изоляции им предписано еще три дня соблюдать усиленные меры предосторожности.

Не обязаны уходить на самоизоляцию после контакта с зараженными те, кто уже вакцинировался двумя или тремя дозами вакцины или переболел COVID-19 не ранее, чем полгода назад.