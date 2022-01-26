Рим, 26 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Средний возраст погибших носителей коронавируса в Италии составляет 80 лет, сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения в среду, 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В случае с гражданами, привитыми от коронавируса и впоследствии скончавшимися, средний возраст — еще выше, добавили эксперты.

По данным на26 января, в Италии умерли144 770человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на426(днем ранее — на468). Число подтвержденных носителей выросло на167 206(днем ранее — на186 740). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 383 561 — около 17% населения страны. В настоящее время заражены2 716 581человек (на27 319 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,4 миллионачеловек (более 78,8% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).