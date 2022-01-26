Рим, 26 января, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В день видеоконференции президента России Владимира Путина с руководителями крупных компаний Италии, в среду, 26 января, национальные СМИ в качестве комментарии к встрече процитировали официальное заявление представителя Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

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"США, «большая семерка», Евросоюз и НАТО заявили о готовности заставить Россию заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину», — сказано в заявлении.

«Все едины в вопросе о санкциях», — таким заголовком снабдило свой материал, в частности, издание Mediaset.