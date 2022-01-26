Вена, 26 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Европейцы положительно оценивают «нормандский» формат переговоров, но если Россия применит силу в отношении Украины, то ЕС «отреагирует на это четким и единым языком санкций», сообщил 26 января журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

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После встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем глава австрийского правительства заявил, что со стороны Брюсселя «есть готовность к диалогу», и это нужно донести до России. Брюссель одобряет «нормандские» переговоры, признавая их ценность.