Скопье, 26 января, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В Северной Македонии 26 января в результате обследования 6119 образцов выявили 2019 новых носителей коронавируса, при этом 254 человека заразились повторно. Также зарегистрировано 973 случая выздоровления. За сутки в стране скончались 19 пациентов с COVID-19.

Mike Norton Скопье, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 261 347 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8285, 231 179 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 21 883 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.