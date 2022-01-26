Москва, 26 января, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Сама возможность военной помощи России Донбассу остудит пыл провокаторов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"И до официального признания считаю возможным поддержать республики Донбасса всеми доступными способами перед лицом все более явной украинской агрессии. Рассчитываю, что сама возможность военной помощи из России остудит пыл провокаторов и военных авантюристов в Киеве», — сказал Миронов.

Он убежден, что Россия должна послать ясный и четкий сигнал, что она не бросит своих граждан, где бы они ни находились.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений ЛНР и ДНР.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан».

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что эту инициативу поддерживают все фракции Государственной думы, в том числе, конечно, и наша фракция «Справедливая Россия — За правду», — сказал Миронов.