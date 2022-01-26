Власти Чехии одобрили передачу Украине партии артиллерийских снарядов
Прага, 26 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Четыре тысячи артиллерийских снарядов будут переданы Украине Чехией, сообщает 26 января ČTK. Соответствующее одобрение получено от чешского правительства.
Иосиф Кубатьян ИА REGNUM
152-мм гаубица Д-20
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»
Инициатива чешского минобороны по «помощи» Украине сегодня, 26 января, прошла одобрение в правительстве республики. Киеву выделят снаряды на сумму полтора миллиона евро.
Таким образом Прага выражает Киеву свою солидарность в ситуации на границе Украины с Россией.
Напомним, чешское минобороны неделю назад проявило инициативу, пообещав Украине партию артиллерийских снарядов. Речь идёт о калибре 152 мм.