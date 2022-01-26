Москва, 26 января, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Американского посла Джона Салливана принял 26 января в МИД РФ заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Nato.int Александр Грушко

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"26 января заместитель министра иностранных дел России А.В. Грушко принял посла США в Москве Дж. Салливана по его просьбе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американский дипломат передал Грушко письменный ответ, приготовленный администрацией Соединённых Штатов, на ранее представленный Москвой проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Напомним, ранее о том, что письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности уже передан России, сообщили американские источники.