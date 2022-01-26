Тирана, 26 января, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 5779 человек выявили 1562 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1642. Об этом сообщило вечером 26 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Яцкевич Екатерина ИА REGNUM Студенческий городок, Тирана, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 251 015 случаев заражения коронавирусом, 225 835 человек излечились, скончались 3323 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 127 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 23 419, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 10 896 — приходятся на Тирану.