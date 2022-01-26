В МИД РФ прибыл посол США с ответом по гарантиям безопасности
Москва, 26 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Американский посол Джон Салливан привёз в МИД РФ ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что американская сторона уже передала свой письменный ответ России.
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Напомним, после встречи в Женеве с американским госсекретарём Энтони Блинкеном глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Вашингтон пообещал письменно ответить на запрос Москвы по предоставлению российской стороне гарантий безопасности, в частности, касающихся нерасширения НАТО на восток.
Накануне, 25 января, в НАТО заявили, что также готовят ответ России и намерены передать его Москве «параллельно с Соединёнными Штатами». Вопрос также обсуждался с руководством ЕС.