Рига, 26 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что его страна не будет отправлять своих военных на Украину, и объяснил это тремя причинами. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv со ссылкой на интервью министра чешским СМИ.

ВС Латвии

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«Во-первых, от украинской стороны не было официальной просьбы об этом. Во-вторых, мы в НАТО, и не могли бы предпринимать такие шаги, не обсуждая это с другими союзниками. Это могло бы иметь разные последствия. И в-третьих, мы не столь большая страна, чтобы это существенно что-то изменило», — объяснил решение латвийских властей глава военного ведомства.

Он добавил, что вместо военных Латвия отправляет Украине боевые ракеты, гуманитарную помощь и военных священников. Министр заявил, что ракеты класса земля-воздух «Стингеры» будут переданы украинским военным в самое ближайшее время. Пабрикс также напомнил, что это не первая помощь от Латвии — страна предоставила около 500 000 тонн гуманитарной помощи.

На вопрос о том, хотел бы он большего присутствия НАТО в странах Прибалтики, министр ответил, что это необходимо — если «угроза от России или Белоруссии продолжит расти».