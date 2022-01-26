Рига, 26 января, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Рекордные показатели новых заболеваний коронавирусом в Латвии доживают последние деньки, в ближайшее время наступит заметный спад показателей. Об этом заявил латвийский журналист Григорий Антонов в материале «У «Омикрона» век недолог» на местном портале bb.lv.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"Латвию с головой накрывает «Омикрон"-штамм коронавируса, а власти делают вид, что ничего не происходит. Даже панику уже не пытаются сеять, что может показаться удивительным», — написал журналист.

Он напомнил, что уровень двухнедельной заболеваемости сейчас приближается уже к 3 000 случаев на 100 тысяч населения. При этом предыдущий локдаун в стране вводили 21 октября 2021 года, когда заболеваемость составляла 1 400 случаев.

Журналист предложил свое объяснение происходящему: «Омикрон» — это уже практически другая болезнь. Его особенность в том, что он быстро разгорается, но потом также быстро затухает, причем без особой посторонней помощи».

Так, в ЮАР, откуда «Омикрон» и начал победное шествие по миру, пик заболеваемости был достигнут за месяц. В Великобритании на это потребовалось три недели, после чего началось быстрое снижение случаев инфицирования. В Ирландии то же самое — три недели. В Нью-Йорке — снова три недели.

Общая тенденция, по утверждению Антонова, такая: от начала взрывного роста до пика проходит в среднем около 3−5 недель, пик длится в среднем 4−5 дней, затем начинается спад. В Латвии резкий скачок «омикрона» начался 4 января.

Таким образом, уверен публицист, спада заболевания осталось ждать недолго. Он также сослался на прогнозы Институтапоказателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета.

Согласно данным института, пик заболеваемости в Латвии придется на 31 января, превысив 7 000 случаев заражения в день. Начиная с февраля 2022 года, заболеваемость начнет снижаться. В марте она будет составлять менее 1 000 случаев в день. В апреле заболеваемость коронавирусом почти сойдет на нет — 20−50 случаев в день.