В Екатеринбурге на вакцинацию от COVID-19 заявились 8 тыс. подростков
Екатеринбург, 26 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на вакцинацию подростков против COVID-19 подано уже 8 тыс. заявлений. Об этом сообщает оперштаб.
Пресс-служба администрации Ленинградской области
Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»
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Прививают в основном в школьных медкабинетах.
Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область получила 2400 доз вакцины «Спутник М». Она предназначена для вакцинации лиц возрастом от 12 до 17 лет.