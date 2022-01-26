Екатеринбург, 26 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на вакцинацию подростков против COVID-19 подано уже 8 тыс. заявлений. Об этом сообщает оперштаб.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

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Прививают в основном в школьных медкабинетах.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область получила 2400 доз вакцины «Спутник М». Она предназначена для вакцинации лиц возрастом от 12 до 17 лет.