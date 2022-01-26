Москва, 26 января, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 64,2%, заявила 26 января вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

Голикова «Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2% и в ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению».

Она пояснила, что это происходит из-за «утраты иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад».

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

Чиновник добавила, что«защитой от тяжёлого течения» COVID-19 считает вакцинацию и ревакцинацию, что подтверждают «в том числе и все международные исследования».