Йошкар-Ола, 26 января, 2022, 19:05 — ИА Регнум. По состоянию на 26 января, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 376 432 жителя республики. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Правительство Тувы Вакцинация от коронавируса

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Из этого числа 364 080 человек получили два компонента антиковидного препарата, завершив полный курс вакцинации.

«Выполнение плана профилактических прививок против коронавирусной инфекции составляет 89,2%», — подчеркнули в управлении.

В структуре вакцинированных около 29,1% составляют жители республики старшего поколения. Прививку сделали 109 585 пожилых граждан, в том числе 105 070 человек завершили вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Марий Эл в возрасте старше 60 лет могут получить единовременную выплату после вакцинации от COVID-19 или ревакцинации в размере 2 тыс. рублей. По данным на 25 января, для получения выплаты подано 190 заявлений.

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