Йошкар-Ола, , 15:01 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 января, 190 заявлений подано для получения единовременной выплаты гражданами в возрасте старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила зампред правительства республики Ольга Фёдорова.

Вакцинация против коронавируса © Raimond Spekking, Wikimedia Commons

ИА REGNUM напоминает, ранее власти республики приняли решение о предоставлении единовременной выплаты жителям категории 60+, которые получили оба компонента вакцины от COVID-19 или ревакцинировались в период с 1 января по 14 марта 2022 года.

Ожидается, что такие выплаты могут получить 45 тыс. жителей республики. Финансирование программы будет осуществлять республиканский бюджет за счет ассигнований министерству социального развития.

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