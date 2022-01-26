София, , 18:53 — REGNUM В столице Болгарии с 00:00 часов по местному времени 27 января вводятся дополнительные карантинные меры в связи с распространением COVID-19, пишет 26 января сообщает софийская газета «Монитор».

ИЗОляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, запрещается работа ресторанов, кафе и увеселительных заведений после 22:00, а вход в указанные заведения в утреннее, дневное и вечернее время регламентируется наличием у посетителей «зеленого сертификата» (документа о вакцинации или справки об отсутствии заболевания COVID-19).

Кроме того, вводится запрет на массовые мероприятия, включая концерты, спектакли и демонстрации протеста. Вводится квота на количество участников ритуальных собраний, включая крестины, свадьбы и похороны.

Как отмечено в заявлении департамента здравоохранения софийской мэрии, нововведение призвано снизить показатели заболеваемости в болгарской столице. Предполагается, что соответствующие ограничения будут отменены после улучшения эпидемиологической обстановки в Софии и окрестностях.

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