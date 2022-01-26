Путин потребовал не сворачивать из-за COVID-19 плановую медпомощь детям
Москва, 26 января, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Не должно быть прекращения оказания детям плановой помощи, несмотря на ситуацию с COVID-19, заявил 26 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Указав на то, что в стране ряд детских лечебных учреждений сворачивает свою работу по оказанию плановой помощи, Путин заявил:
«Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась».
Он предложил оказать регионам, которые нуждаются в поддержке, необходимую помощь. Президент напомнил, как в 2020 и в 2021 году успешно осуществлялось «перемаршрутирование».