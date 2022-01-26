Москва, 26 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Работодателям следует перевести по возможности своих сотрудников на удалённый режим работы, заявила 26 января российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны с членами правительства. Эти меры следует принять на фоне сложившейся ситуации с COVID-19.

Edu.gov.ru Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства Российской Федерации

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Заявив, что, в рамках борьбы с распространением инфекции, российским регионам дано поручение «утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования», Голикова сказала, что работодателям рекомендуется «максимально перевести работников на дистанционный режим работы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голикова заявила, что растёт число детей, которые попали в больницы с COVID-19.