Москва, 26 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Москве до 80% выявляемых заражений коронавирусом приходится на штамм «Омикрон». Об этом сообщила 26 января вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, «цунами» новых случаев выявления коронавирусной инфекции и в России, и в других странах связано с приходом нового штамма «Омикрон». Этот вариант вируса доминирует и в Москве — по данным секвенирования, на него приходится 80% вновь выявленных случаев.

Ракова отметила более высокую контагиозность «Омикрона», из-за чего кажды заболевший заражает большее количество людей.