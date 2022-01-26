Пенза, 26 января, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В 178-и школах Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыты 599 классов. Данные по состоянию на 25 января предоставлены региональным минобразования.

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Полностью закрыты 10 образовательных учреждений. Всего коронавирусная инфекция выявлена у 1153 учащихся, передает «Пенза-информ». В детских садах закрыты 67 групп, полностью приостановлено дошкольное образование в двух учреждениях.

Из-за вспышки заболеваемости ОРВИ распущены 10 дошкольных групп и 371 класс, полностью закрыты три детсада и восемь школ.

Как отмечают в минобразовании Пензенской области, образовательный процесс в указанных учреждениях проходит в дистанционном формате, при этом полный переход на «удаленку» не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за последние сутки выявили 220 случаев заражения коронавирусом, выписали 66 пациентов.

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