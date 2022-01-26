Москва, 26 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Запись на вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 17 лет начнётся в Москве в ближайшее время. Об этом сообщила 26 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Первая партия вакцины поступила в Москву, в ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты. Все желающие смогут записаться и вакцинировать своих детей, попадающих в эту возрастную группу», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России в ноябре 2021 года зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М».

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 14 лет будет осуществляться с согласия их родителей или опекунов, а с 15-летнего возраста потребуется только письменное добровольное согласие самих подростков.