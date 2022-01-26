Бухарест, 26 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Румынии выступило с заявлением, в котором призвало сограждан не поддаваться панике в контексте резкого роста числа заболеваемости коронавирусом. Об этом 26 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам главы румынского минздрава Александру Рафилы, в целом ситуация с распространением пандемии в стране находится под полным контролем санитарных служб, а больницы в Румынии оснащены необходимым оборудованием для приема и лечения новых пациентов.

Рафила «За минувшие сутки действительно заболели 34 тысячи румын, но ведь подобная тенденция наблюдается и в других странах. Например, в Чехии за последние 24 часа заразились 30 тысяч граждан, в Дании — 43 тысячи, а в Португалии — 57 тысяч. Необходимо совместно приложить все усилия для борьбы с коронавирусом».

При этом Рафила прогнозировал дальнейший рост числа заболевших румынских граждан.