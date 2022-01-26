Стокгольм, 26 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Невозможно точно сказать, какое влияние оказывают меры на обширное распространение коронавирусной инфекции, которое в настоящее время наблюдается в Швеции. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января заявила генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.

Стокгольм, Швеция

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Однако в ведомстве полагаются, что продление мер еще на две недели оправдано, поскольку, считает Виселл, что они «сбивают» пик заражения.

Виселл «Что мы знаем наверняка, так это то, что это заболевание передается при тесном контакте с другими людьми. Поэтому есть основания опасаться такого типа взаимодействия. По нашей оценке, данные меры это затормаживают».

Еще одна причина продления ограничений заключается в том, что в Швеции необходимо привить как можно большее число людей в группе риска до того, как будет достигнут пик заболеваемости COVID-19.