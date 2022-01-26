Стокгольм, 26 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 75. Эта информация была опубликована 26 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 768 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 973 485 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 50 495 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 828 555 человек старше 12 лет (86,6%), вторую — 7 543 618 (83,5%). 3 680 402 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (43,3%).

С начала пандемии в общей сложности 8527 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.