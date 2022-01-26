Вена, 26 января, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Австрийские власти, несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в стране, приняли решение об отмене режима самоизоляции для непривитых граждан. Об этом сообщает 26 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

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Канцлер АвстрииКарл Нехаммер объявил, что ограничения будут ослаблены со следующей недели. Невакцинированные лица теперь смогут покидать свои дома без уважительной причины, тем не менее им по-прежнему будет запрещено находиться в общественных местах, включая рестораны и торговые центры.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн заявил на пресс-конференции, что эксперты больше не видят необходимости в изоляции непривитых, даже несмотря на рост числа случаев заболевания.

«Мы пришли к выводу, что изоляция невакцинированных в Австрии оправдана только в случае угрозы неминуемой перегрузки отделений интенсивной терапии», — отметил он.