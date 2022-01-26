Москва, 26 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Москве наряду с ростом распространения коронавируса также многократно увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила 26 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

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«В Москве растёт не только заболеваемость коронавирусной инфекцией, но и другими сезонными инфекциями — ОРВИ и гриппом. За последние недели заболеваемость как по коронавирусу, так и по другим ОРВИ выросла в пять раз», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Анастасия Ракова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» уже стал доминирующим в Москве, на него приходится порядка 80% новых случаев заражения. В то же время пациенты с данным вариантом вируса не составляют большинство среди госпитализированных.

Согласно данным портала «стопкоронавирус.рф», за последние сутки в столице выявлено 19 856 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 74 пациента с COVID-19.