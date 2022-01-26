Москва, 26 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Власи Москвы при необходимости готовы оперативно задействовать резервные мощности для пациентов с коронавирусом в случае роста числа госпитализаций. Об этом заявила 26 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Несмотря на то, что сегодня у нас свободно семь тысяч коек — это 42% от развёрнутого под COVID-19 коечного фонда — мы понимаем, что госпитализации будут расти, пусть и не такими темпами, как растёт заболеваемость, и мы к этому готовы. Помимо тех коек, которые уже развернуты, у нас есть большой запас временных коечных мощностей, которые мы в любой момент в случае необходимости откроем», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Анастасия Ракова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» уже стал доминирующим в Москве, на него приходится порядка 80% новых случаев заражения. При этом она отметила, что пациенты с данным вариантом вируса не составляют большинство среди госпитализированных, 90% инфицированных «Омикроном» лечатся амбулаторно.