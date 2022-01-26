Москва, 26 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Дистанционное обучение будет практиковаться в российских школах по необходимости — на период всплесков COVID-19, заявил 26 января министр просвещения страны Сергей Кравцов на XVIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

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Он пояснил, что при всплеске заболеваемости в регионе «дистант» нужно вводить — чтобы сохранить здоровье детей. Эта мера вынужденная, так что, «когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России 111 школ (это 0,28%) в 30 регионах переведены на карантин из-за коронавируса.