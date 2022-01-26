Румыния, 26 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В уезде Ботошани на северо-востоке Румынии от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась трехмесячная девочка. Об этом 26 января сообщило «Румынское телевидение».

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Ранее ребенок поступил в центральную районную больницу Ботошани в критическом состоянии. Врачи подключили маленькую пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких, но реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Проводится независимое расследование инцидента.

Напомним, по состоянию на 26 января, общее число граждан Румынии, заразившихся COVID-19, составило 2,05 млн. Из них скончались 59 632 пациентов.

Как утверждают эксперты, в ближайшее время Румынию может захлестнуть новая волна эпидемии. В этой связи медики призвали сограждан немедленно пройти вакцинацию и свести к минимуму посещение общественных мест.