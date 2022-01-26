Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Ростовской области ужесточены ковид-ограничения. Обновлённый перечень мер, направленных на противодействие распространения коронавируса, донской губернатор Василий Голубев подписал 26 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Согласно постановлению № 272, с 29 января по 28 февраля включительно на Дону приостановлено оказание плановой первичной медико-санитарной помощи. В качестве исключения лечение получат люди, чья болезнь угрожает их жизни и здоровью, а также нуждающиеся в проведении курсового и программного лечения.

Кафе и рестораны могут принимать до 75% посетителей, фуд-корты разрешено заполнять наполовину. Танцы, разрешённый период новогодних корпоративов, теперь запрещены.

Любительские спортивные турниры также вошли в обновлённый перечень. На Дону пока можно будет увидеть только профессиональные спортивные соревнования. Проведение выставок и зрелищно-развлекательных мероприятий разрешены на открытом воздухе. Все кружки и секции переведены в онлайн-режим. Государственным учреждениям необходимо перевести как минимум треть сотрудников на дистанционную работу.