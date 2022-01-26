Москва, 26 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Памятку для заболевших коронавирусом и при этом переносящим болезнь в лёгкой форме, опубликовал 26 января Минздрав РФ. Также эти рекомендации подходят для заболевших ОРВИ.

Okeydoc.ru Лечение заболевания

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Людей призвали не покидать своих жилищ, а при необходимости открытия больничного или получения справки учащегося звонить в единую службу «122» или в call-центр поликлиники по месту жительства.

«Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены, — сказано в обращении. — Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы».

Рекомендовано каждые три часа проветривать комнаты, соблюдать питьевой режим, то есть (при повышенной температуре тела) выпивать не менее двух литров в сутки.

Следить за температурой: измерять её не менее трёх раз в сутки. По возможности также замерять уровень сатурации дважды в день. Рекомендуется использовать противовирусные препараты, капли или спреи в нос.

При насморке и заложенности носа следует применять солевые растворы, в том числе на основе морской воды, а если заболит горло — применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев.

При повышении температуры до 38,0°С и выше рекомендуется принять жаропонижающие препараты, препараты витамина С и витамина D.

«Если у Вас повысиласьтемпература выше38,0°С и сохраняется более двух суток, несмотря на приём жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником, — говорится в рекомендации. — Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94−95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи».

Отмечается, что принимать антибиотики самостоятельно не надо: они назначаются «только медицинскими работникамии только в случае наличия показаний».

Рекомендации даны как для вакцинированных, так и для невакцинированных от коронавируса.