Москва, 26 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, по состоянию на 15:05 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,72%, до $87,81 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Опубликованные 25 января вечером данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти показали незначительное сокращение запасов нефти и дистиллятов при продолжающемся росте запасов бензина.

Сегодня выходят данные по запасам от минэнерго США и ожидания в связи с ними ещё более негативны. Также негативом для рынка нефти являются ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, заседание которой завершится сегодня.

Тем не менее, нефть снова идет наверх, движимая техническими факторами и геополитическими страхами. Раз долгосрочный нисходящий тренд пробит, то массированное наступление с выходом на новые рубежи лишь вопрос времени.

Тем временем ситуация вокруг Йемена и новые угрозы в адрес России заставляют опасаться за стабильность поставок.

Впрочем, уже график отгрузки нефти из российских портов на февраль демонстрирует некоторое сокращение предложения, а это ещё до введения каких-либо санкций.

Тем временем запасы газа в европейских хранилищах на исторических минимумах, цена на спотовом рынке остается выше $1000, так что опасаться снижения спроса на энергоносители нет.

Так что перспективы прохода нефти на уровень $90 за баррель в ближайшие дни сохраняются», — считает эксперт.

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