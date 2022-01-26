Москва, , 10:43 — REGNUM После кратковременного обвала на фоне всеобщей паники на финансовых площадках, нефть 25 января стабилизировалась и вернула бычий уклон, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Greenday.ie

«В ходе распродаж котировки смогли удержаться над важной 20-дневной скользящей средней и перешли к коррекции. Сегодня, 26 января, нефть марки Brent флиртует с зоной $87,35 за баррель, пробой которой откроет дорогу к отметке $88.

В моменте рынок черного золота поддался повсеместной истерии инвесторов, которые в начале недели распродавали рисковые активы, испугавшись обострения ситуации вокруг Украины.

Однако после прохождения пика эмоций обстановка стабилизировалась, и трейдеры взглянули на эту историю через призму рисков для перебоев в поставках нефти.

Тем временем доллар замедлил бычий ход, умерив пыл перед заседанием ФРС США, что также облегчает задачу нефтяных быков. При этом отраслевая статистика не оказала поддержки рынку, оказавшись неоднозначной.

Накануне API опубликовал еженедельный отчет, согласно которому, на минувшей неделе запасы сырой нефти в США сократились на 800 тыс. баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов увеличились на 2,4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно.

В течение дня динамика Brent обещает быть сдержанной из-за низкой активности игроков в ожидании решения ФРС и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Эти события способны привнести волатильность на рынки под конец дня.

Сценарий с укреплением доллара негативно отразится на нефти, но вряд ли стоит ожидать масштабного падения котировок, которые нацелены на новые многолетние максимумы на фоне ожиданий формирования дефицита предложения в 2022 году», — пояснил эксперт.

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