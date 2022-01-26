Нижний Новгород, 26 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Нижегородском областном суде состоялось предварительное заседание по иску местных жителей, требующих от властей региона отменить QR-кодов, введённые из-за продолжающейся пандемии коронавируса, пишут местные СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

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Участие в судебном заседании приняли 32 нижегородца, выступающих истцами с требованием о снятии ограничений на посещение массовых спортивных и культурных мероприятий, ресторанов, кафе и других общественных мест только при наличии цифровых сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.

В ходе первых слушаний суд рассмотрел ходатайства и материалы, предоставленные противниками коронавирусных QR-кодов, а также согласился привлечь к процессу министерство здравоохранения Нижегородской области и региональное управление Роспотребнадзора в качестве ответчиков по данному иску.

Также стало известно о том, что нижегородские активисты смогли собрать около 5 тысяч подписей за отмену системы QR-кодов в Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 25 января, в Нижегородской области было выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией — 1511 человек. Из них 281 госпитализировали, а остальным назначено амбулаторное лечение. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 21 нижегородец.