Новосибирск, 26 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за эпидситуации на дистанционное обучение отправлены учащиеся 11 школ. Об этом сообщила руководитель штаба при министерстве образования Оксана Василенко.

Ponchikov.net ОРВИ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По её данным, девять школ переведены на «удалёнку» из-за ОРВИ и две школы — из-за коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области по данным на сегодня, 26 января, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 972 обращения из-за ОРВИ.

Читайте также: В Новосибирской области резко выросло число обращений из-за ОРВИ