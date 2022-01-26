Минск, 26 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Стягивание войск к границе Белоруссии с Украиной и нагнетание ситуации недопустимы. Это не может не вызывать беспокойство. Об этом 26 января в ходе общения с журналистами на встрече с представителями банковской сферы заявила председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Мы обеспокоены той ситуацией, которая складывается на наших южных границах, — подчеркнула она. — Это не может не волновать и не беспокоить нас, потому что это дружественный нам народ. Нас связывают не только тесные исторические корни, но и родственные».

Кочанова назвала заявления парламентариев на Украине недостойными народных избранников и неправомерными по отношению к Белоруссии и призвала парламентариев на Украине посмотреть правде в глазе, услышать друг друга и «решать вопросы путём переговоров за круглым столом, не вызывая друг у друга недопонимания».»Наша страна миролюбива, агрессия от нее никогда не исходила, — отметила председатель Совета Республики. — Мы помним, что было на нашей земле и не один раз, и мы сделаем все для того, чтобы не допустить никаких военных действий».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле границы с Украиной необходимо быстрее создать военную группировку для прикрытия этого опасного направления. По его словам, на украинской границе ситуация складывается не лучше, чем на границе Белоруссии с Польшей.