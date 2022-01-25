Минск, , 14:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни белорусские генералы и военноначальники не хотели бы «никакой войнушки».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооружённые силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военноначальников не хотел бы», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что военные манёвры у белорусско-украинской границы вскоре пройдут в том числе на южных границах Белоруссии с участием военнослужащих российской армии. Эти мероприятия являются ответом на концентрацию войск Украиной вблизи белорусских рубежей.

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