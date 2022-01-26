Москва, 26 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Обращение на территории России противовирусного препарата «Эвушелд» (Evusheld) англо-шведской компании AstraZeneca одобрено Минздравом. Это указано в государственном реестре решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии COVID-19.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

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Препарат, также известный как «коктейль из антител», изготовлен на основе двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба. В октябре 2021 года в AstraZeneca объявили, что он предотвращает развитие тяжёлой формы COVID-19.

В госреестре указано, что Evusheld — это раствор для инъекций. В Россию ввезут 3,5 тыс. упаковок препарата в дозировке 150 мг + 150 мг.

В компании AstraZeneca сообщили, что соответствующее разрешение Минздрава получили 24 января.

В пресс-службе AstraZeneca сообщили ТАСС, что компания получила соответствующее разрешение Минздрава РФ 24 января. При этом были соблюдены все положения и процедуры, предусмотренные постановлением правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении дополнительных 20 млрд рублей на лекарства от COVID-19. Предусмотрена в том числе и закупка смеси тиксагевимаба и цилгавимаба.

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