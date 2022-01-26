Джакарта, 26 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 26 января полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли 125 673 513 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии получили 182 500 827 человек.

В общей сложности власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

В настоящее время в Индонезии прививают медицинских работников, пожилых людей, государственных служащих, уязвимых граждан, а также детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар усилий по борьбе с коронавирусом число случаев заражения геморрагической лихорадкой денге резко выросло в Восточной Яве.